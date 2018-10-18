Российские миллиардеры обогнали всех по темпам роста состояния

Состояние с начала 2018 года увеличилось в общей сложности на 10,8%. По этому показателю российские миллиардеры обогнали миллиардеров из других стран, пишет Bloomberg.

В рейтинге, который приводит агентство, 12 стран-участниц. Следом за Россией идет США; состояние топ-10 американских миллиардеров, по оценке Bloomberg, с начала года выросло на 7,5%. Третье место заняла Великобритания, где этот показатель увеличился на 3,4%. В остальных странах-участницах рейтинга состояние топ-10 миллиардеров уменьшилось. Сильнее всего в Китае — на 27,6%.

Как пишет Bloomberg, среди российских миллиардеров с начала года наибольший прирост показали состояния Леонида Михельсона (плюс 4,4 миллиарда долларов), Геннадия Тимченко (плюс 4,1 миллиарда) и Вагита Алекперова (плюс 3,6 миллиарда).