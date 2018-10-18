Госдума приняла законопроект о злоупотреблении правом на митинги

Нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов.

В Кодекс об административных правонарушениях будет включена новая статья — 20.23, предусматривающая ответственность «за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления».

Штрафы для физических лиц по новой статье КоАП «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия» будет составлять от пяти до 25 тысяч рублей, для должностных — от десяти до 30 тысяч, для юридических — от 20 до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что после согласования митинга органы власти обязаны обеспечить безопасность и порядок на митинге. Если в итоге мероприятие не проводится, расходы оказываются напрасными.