В результате нападения на колледж в Керчи погибли 18 человек

Интерфакс
12:14, 17 октября 2018
Надежный источник

В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, ранены более 40 человек.

17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв; очевидцы сообщали о стрельбе. По словам Сергея Аксенова, нападение совершил студент четвертого курса, который в итоге покончил с собой. По неофициальным данным, его звали Владислав Росляков.
Нападение на колледж было квалифицировано как теракт.

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