В колледже в Керчи взорвали бомбу. Росгвардия заявила о теракте

В политехническом колледже в Керчи взорвали неустановленное взрывное устройство, сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.

В ведомстве подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших. Раненые доставлены в больницы.

Аварийно-спасательные службы предпринимают меры для предотвращения возможных повторных взрывов в колледже, заявили в НАК. Означает ли это, что там нашли другие бомбы, ведомство не уточнило.

Обновлено. Причиной взрыва в Керчи стало самодельное взрывное устройство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого заместителя Росгвардии Сергея Меликова. «Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта. Уже официально Следственный комитет прокомментировал, наши коллеги из органов безопасности», — сказал он.