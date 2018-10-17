В колледже в Керчи взорвали бомбу. Росгвардия заявила о теракте
10:35, 17 октября 2018
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В политехническом колледже в Керчи взорвали неустановленное взрывное устройство, сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.
В ведомстве подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших. Раненые доставлены в больницы.
Аварийно-спасательные службы предпринимают меры для предотвращения возможных повторных взрывов в колледже, заявили в НАК. Означает ли это, что там нашли другие бомбы, ведомство не уточнило.
Обновлено. Причиной взрыва в Керчи стало самодельное взрывное устройство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого заместителя Росгвардии Сергея Меликова. «Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта. Уже официально Следственный комитет прокомментировал, наши коллеги из органов безопасности», — сказал он.
Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел около 11:30 по местному времени (совпадает с московским). Изначально сообщалось, что взорвался газовый баллон.
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