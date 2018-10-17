В Керчи произошел взрыв в колледже. 10 человек погибли, 50 пострадали

Обновление: РИА Новости со ссылкой на медицинские источники подтвердило гибель 10 человек при взрыве в Керчи. 50 человек пострадали.

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Есть погибшие и пострадавшие, добавил он, не уточняя подробностей.

РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о 10 погибших и 40 пострадавших, не раскрывая источник этой информации. Также о 10 погибших и 50 пострадавших сообщает и «КрымИнформ», ссылаясь на республиканский центр медицины катастроф.

По данным «КерчьИнфо», в здании колледжа взорвался газ.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи.