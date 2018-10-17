В Керчи произошел взрыв в колледже. 10 человек погибли, 50 пострадали
09:45, 17 октября 2018
Требует подтверждения
Обновление: РИА Новости со ссылкой на медицинские источники подтвердило гибель 10 человек при взрыве в Керчи. 50 человек пострадали.
В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Есть погибшие и пострадавшие, добавил он, не уточняя подробностей.
РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о 10 погибших и 40 пострадавших, не раскрывая источник этой информации. Также о 10 погибших и 50 пострадавших сообщает и «КрымИнформ», ссылаясь на республиканский центр медицины катастроф.
По данным «КерчьИнфо», в здании колледжа взорвался газ.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи.
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