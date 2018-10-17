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ЦИК заблокировал референдум о пенсионной реформе

ТАСС
10:26, 17 октября 2018
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Центризбирком России отказал в регистрации объединенной инициативной группы, созданной для проведения всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста, сообщает ТАСС.

В постановлении ЦИК сказано, что комиссия не получила от инициативной группы ходатайство о регистрации. ЦИК отказался рассматривать в качестве ходатайства обращение представителей четырех инициативных групп, которые выбрали для референдума вопрос пятой группы.

В постановлении ЦИК сказано, что комиссия «прекращает процедуры по реализации инициативы о проведении референдума» по пяти ранее одобренным вопросам, отметил «Интерфакс».

8 октября один из инициаторов референдума Илья Свиридов («Справедливая Россия») сообщил, что в ЦИК подали документы для регистрации федеральной группы для проведения референдума.
В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Инициативу, согласно соцопросам, не поддерживает большинство россиян.

Пенсионная реформа в России

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