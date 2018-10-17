ЦИК заблокировал референдум о пенсионной реформе

Центризбирком России отказал в регистрации объединенной инициативной группы, созданной для проведения всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста, сообщает ТАСС.

В постановлении ЦИК сказано, что комиссия не получила от инициативной группы ходатайство о регистрации. ЦИК отказался рассматривать в качестве ходатайства обращение представителей четырех инициативных групп, которые выбрали для референдума вопрос пятой группы.

В постановлении ЦИК сказано, что комиссия «прекращает процедуры по реализации инициативы о проведении референдума» по пяти ранее одобренным вопросам, отметил «Интерфакс».