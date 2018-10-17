СК возбудил уголовное дело о теракте из-за взрыва в Керчи
10:45, 17 октября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» (статья 205 УК РФ) из-за взрыва в политехническом колледже в Керчи.
Дело передано в центральный аппарат ведомства. В Керчь направлены следователи и криминалисты из Москвы.
В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли 10 человек и пострадали 50. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже сработала бомба.
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