СК возбудил уголовное дело о теракте из-за взрыва в Керчи

Следственный комитет России
10:45, 17 октября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» (статья 205 УК РФ) из-за взрыва в политехническом колледже в Керчи.

Дело передано в центральный аппарат ведомства. В Керчь направлены следователи и криминалисты из Москвы.

В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли 10 человек и пострадали 50. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже сработала бомба.

Взрыв в Керчи

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