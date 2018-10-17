В Москве задержали вице-премьера Крыма

Заместитель главы Крыма Виталий Нахлупин задержан в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники. Пресс-служба правительства республики подтвердила эту информацию. Чиновник подозревается в получении взятки, другие подробности дела пока не разглашаются.

Задержание заместителя Сергея Аксенова источники РБК связывают с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Ранее Нахлупин отвечал за реализацию федеральной программы по строительству дорог.

Утром 17 октября сотрудники ФСБ провели выемки в комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автомобильных дорог Крыма, рассказал агентству источник в республиканском МВД. Другие источники сообщают о выемках документов в «Крымской железной дороге» и «Крымэнерго».

Пресс-служба правительства республики подтвердила проведение следственных действий в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, Службе капитального строительства, ГУП «Крымгазсети» и «Крымэнерго».