Госдума решила смягчить правила показа фильмов на кинофестивалях. Их ужесточили три месяца назад
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, смягчающий принятые летом поправки о правилах показа фильмов на международных кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС.
Новый законопроект отменяет обязанность иметь на фестивале конкурсную программу и жюри, чтобы показывать картины без прокатного удостоверения. Также документ увеличивает максимальное число показов фильма в рамках фестиваля с двух до пяти, а длительность самого фестиваля — с 10 до 15 дней максимум.
При этом законопроект вводит новое ограничение: кинофестиваль должен длиться не менее трех дней. Это необходимо, чтобы не допустить появления «однодневных фестивалей, когда можно показать все что угодно и назвать это фестивалем», заявила соавтор законопроекта, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
В документе также прописано, что музеи, выставочные залы и образовательные организации смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения, если кинопоказ проходит в культурно-просветительских целях.
Ямпольская отмечала, что в связи с принятием предыдущего закона «целый ряд фестивалей, прежде всего ретроспектив, столкнулись с необходимостью обзавестись конкурсами и жюри, чего у них никогда не было, соревновательная история не про них», и поясняла, что это приводит к необходимости получать прокатное удостоверение на большинство лент любой ретроспективы.