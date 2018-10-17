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Госдума решила смягчить правила показа фильмов на кинофестивалях. Их ужесточили три месяца назад

ТАСС
09:04, 17 октября 2018
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, смягчающий принятые летом поправки о правилах показа фильмов на международных кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС.

Новый законопроект отменяет обязанность иметь на фестивале конкурсную программу и жюри, чтобы показывать картины без прокатного удостоверения. Также документ увеличивает максимальное число показов фильма в рамках фестиваля с двух до пяти, а длительность самого фестиваля — с 10 до 15 дней максимум.

При этом законопроект вводит новое ограничение: кинофестиваль должен длиться не менее трех дней. Это необходимо, чтобы не допустить появления «однодневных фестивалей, когда можно показать все что угодно и назвать это фестивалем», заявила соавтор законопроекта, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

В документе также прописано, что музеи, выставочные залы и образовательные организации смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения, если кинопоказ проходит в культурно-просветительских целях.

Ямпольская отмечала, что в связи с принятием предыдущего закона «целый ряд фестивалей, прежде всего ретроспектив, столкнулись с необходимостью обзавестись конкурсами и жюри, чего у них никогда не было, соревновательная история не про них», и поясняла, что это приводит к необходимости получать прокатное удостоверение на большинство лент любой ретроспективы.

ТАСС
В июле Госдума одобрила законопроект, согласно которому все международные кинофестивали в России необходимо регистрировать в Минкультуры. При этом показывать фильмы без прокатного удостоверения даже на зарегистрированных фестивалях разрешили только в случае, если фестиваль длится не больше 10 дней и показывает один и тот же фильм не больше двух раз. Путин подписал закон в начале августа. Он должен вступить в силу в начале ноября.

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