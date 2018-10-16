Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без стрельбы

AFP
10:19, 16 октября 2018
Надежный источник

В Нью-Йорке впервые с 1993 года в выходные не было стрельбы, сообщила городская полиция 15 октября.

«Пятница, суббота и воскресенье прошли без стрельбы и убийств», — заявил глава полиции Джеймс ОʼНил.

Пауза началась после перестрелки в Бруклине в четверг и окончилась стрельбой в Бронксе в понедельник, пишет Time со ссылкой на New York Daily News.

Как пишет AFP, число убийств в Нью-Йорке за первую половину 2018 года на 8% выше чем за тот же период 2017 года. Большая часть убийств происходит в Бруклине и Бронксе.
новости

Мединский назвал рэп русским искусством, а Маяковского — первым рэпером. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты