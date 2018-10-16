В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без стрельбы

В Нью-Йорке впервые с 1993 года в выходные не было стрельбы, сообщила городская полиция 15 октября.

«Пятница, суббота и воскресенье прошли без стрельбы и убийств», — заявил глава полиции Джеймс ОʼНил.

Пауза началась после перестрелки в Бруклине в четверг и окончилась стрельбой в Бронксе в понедельник, пишет Time со ссылкой на New York Daily News.