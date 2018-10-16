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Суд отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс из-за твита Дональда Трампа

Reuters
06:04, 16 октября 2018
Надежный источник

Федеральный судья в Калифорнии отклонил иск о клевете, поданный порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) к президенту США Дональду Трампу из-за его твита. Об этом сообщает Reuters.

Клиффорд, утверждающая, что в прошлом имела связь с Трампом, заявила, что в 2011 году получала угрозы после того, как рассказала об их романе в интервью. Она обнародовала портрет мужчины, который, по ее словам, угрожал ей.

Трамп отреагировал на это твитом «Портрет несуществующего человека спустя годы. Настоящее мошенничество, чтобы одурачить медиа, пишущие фальшивые новости (но они это знают!)». Он также ретвитнул фото, на котором показанный Клиффорд портрет сравнивается с фотографией ее бывшего мужа.

Клиффорд подала в суд на Трампа; по ее мнению, его твит подразумевал, что она выдвинула ложные обвинения. Судья однако, встал на сторону Трампа, заявив, что твит представляет собой «риторическое преувеличение» и защищен поправкой к конституции США о свободе слова. Иск Клиффорд был отклонен; теперь она должна оплатить судебные издержки Трампа.

Стефани Клиффорд утверждает, что имела сексуальную связь с Дональдом Трампом в 2006 году. В 2011 году актриса рассказала об этом журналу InTouch, но интервью в итоге вышло только в 2018-м из-за угрозы адвоката Трампа Майкла Коэна засудить журнал.
После того, как Трамп стал кандидатом в президенты США, Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание. Порноактриса рассказала об этом в интервью CBS в марте 2018-го и подала иск о признании соглашения с Коэном недействительным. Трамп отрицает связь с ней.

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