Суд отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс из-за твита Дональда Трампа

Федеральный судья в Калифорнии отклонил иск о клевете, поданный порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) к президенту США Дональду Трампу из-за его твита. Об этом сообщает Reuters.

Клиффорд, утверждающая, что в прошлом имела связь с Трампом, заявила, что в 2011 году получала угрозы после того, как рассказала об их романе в интервью. Она обнародовала портрет мужчины, который, по ее словам, угрожал ей.

Трамп отреагировал на это твитом «Портрет несуществующего человека спустя годы. Настоящее мошенничество, чтобы одурачить медиа, пишущие фальшивые новости (но они это знают!)». Он также ретвитнул фото, на котором показанный Клиффорд портрет сравнивается с фотографией ее бывшего мужа.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Клиффорд подала в суд на Трампа; по ее мнению, его твит подразумевал, что она выдвинула ложные обвинения. Судья однако, встал на сторону Трампа, заявив, что твит представляет собой «риторическое преувеличение» и защищен поправкой к конституции США о свободе слова. Иск Клиффорд был отклонен; теперь она должна оплатить судебные издержки Трампа.