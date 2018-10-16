Суд обязал ФСИН заплатить 500 тысяч рублей за смерть заключенного в СИЗО Орска

Суд в Оренбурге обязал Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей Надежде Чертовских, чей сын умер после избиения сотрудниками СИЗО-2 в Орске. Об этом сообщает «Комитет против пыток», юристы которого представляли интересы потерпевшей в суде.

Сын Чертовских Владимир Ткачук умер в орском следственном изоляторе в сентябре 2013 года. По версии сотрудников СИЗО, к смерти привели травмы, полученные Ткачуком в результате падения доски. Чертовских же утверждала, что ей позвонил неизвестный, рассказавший, что ее сына до смерти забили сотрудники СИЗО.

Уголовное дело по факту смерти Ткачука завели только спустя полгода. Впоследствии следователь шесть раз выносила постановления о прекращении дела, которые отменялись по жалобам «Комитета против пыток». В 2016 году правозащитники обратились в ЕСПЧ, после чего дело в очередной раз возобновили. В 2017 году по нему были задержаны начальник СИЗО-2 Евгений Шнайдер и глава оперативного отдела Виталий Симоненко.

В суде было установлено, что Шнайдер и Симоненко несколько раз ударили Ткачука; после удара Симоненко заключенный упал, ударившись головой сначала о металлическую кровать, а затем о бетонный пол. Он получил переломы костей черепа и на следующий день умер. Симоненко и Шнайдер были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия; Шнайдер получил два года колонии, Симоненко — четыре.

После вступления приговора в силу «Комитет против пыток» через суд потребовал от ФСИН компенсации для Надежды Чертовских — в размере 3,5 миллиона рублей. Правозащитники не согласились с присужденной потерпевшей суммой в 500 тысяч рублей и пообещали обжаловать решение суда.