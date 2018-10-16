Сотрудники «РЕН ТВ» пришли в офис «Международного мемориала» в Москве с фотографиями из дела Дмитриева
Сотрудники телеканала «РЕН ТВ» 16 октября пришли в офис «Международного мемориала» в Москве. С собой у них были фотографии из дела Юрия Дмитриева, рассказала «МБХ Медиа» сотрудница «Мемориала» Александра Поливанова.
«Они спрашивали у нас, почему мы защищаем Юрия Дмитриева и как такие люди, как он и недавно арестованный сотрудник „Мемориала“ Сергей Колтырин, оказались в наших рядах, размахивали фотографиями из дела Дмитриева, которых у них не должно быть, поскольку это материалы уголовного дела», — сообщила она.
Сотрудники «РЕН ТВ» пробыли в отделении около полутора часов. После приезда полиции по вызову сотрудников «Мемориала» они отправились в отделение вместе с членом правления «Мемориала» Сергеем Кривенко.
«Там сотрудники „РЕН ТВ“ написали на нас заявление из-за того, что мы якобы сломали им „петличку“, а Сергей, в свою очередь, подал заявление о том, что журналисты имеют документы из дела Дмитриева, хотя это противозаконно», — рассказала Поливанова.
Рен-ТВ снова вломились в Мемориал. Мы вызвали полицию, а пока ждем, пытаемся вести объяснительную просветительскую...Опубликовано Международный Мемориал Вторник, 16 октября 2018 г.
«„Мемориал“ готовит акцию „Возвращение имен“ 29 октября, и мы связываем появление журналистов именно с ней. Видимо, они готовят про нас какой-то клеветнический сюжет», — заявила Поливанова.