Сотрудники «РЕН ТВ» пришли в офис «Международного мемориала» в Москве с фотографиями из дела Дмитриева

Сотрудники телеканала «РЕН ТВ» 16 октября пришли в офис «Международного мемориала» в Москве. С собой у них были фотографии из дела Юрия Дмитриева, рассказала «МБХ Медиа» сотрудница «Мемориала» Александра Поливанова.

«Они спрашивали у нас, почему мы защищаем и как такие люди, как он и недавно арестованный сотрудник „Мемориала“ , оказались в наших рядах, размахивали фотографиями из дела Дмитриева, которых у них не должно быть, поскольку это материалы уголовного дела», — сообщила она.

Сотрудники «РЕН ТВ» пробыли в отделении около полутора часов. После приезда полиции по вызову сотрудников «Мемориала» они отправились в отделение вместе с членом правления «Мемориала» Сергеем Кривенко.

«Там сотрудники „РЕН ТВ“ написали на нас заявление из-за того, что мы якобы сломали им „петличку“, а Сергей, в свою очередь, подал заявление о том, что журналисты имеют документы из дела Дмитриева, хотя это противозаконно», — рассказала Поливанова.