Роскомнадзор не нашел в «Яндексе» ссылок на пиратские сайты. Из-за них книгоиздатели требовали оштрафовать поисковик

Роскомнадзор не нашел в «Яндексе» ссылок на пиратские сайты RuTracker и «Либрусек», на выдачу которых пожаловалась Ассоциация по защите авторских прав в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 15 октября мониторинг не выявил в «Яндексе» ссылок на запрещенный сайты, но «ситуация может меняться». «Роскомнадзор проводит систематический мониторинг по данному обращению», — отметили в ведомстве.