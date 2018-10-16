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Роскомнадзор не нашел в «Яндексе» ссылок на пиратские сайты. Из-за них книгоиздатели требовали оштрафовать поисковик

ТАСС
13:53, 16 октября 2018
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Роскомнадзор не нашел в «Яндексе» ссылок на пиратские сайты RuTracker и «Либрусек», на выдачу которых пожаловалась Ассоциация по защите авторских прав в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 15 октября мониторинг не выявил в «Яндексе» ссылок на запрещенный сайты, но «ситуация может меняться». «Роскомнадзор проводит систематический мониторинг по данному обращению», — отметили в ведомстве.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы книгоиздателей, 12 октября пожаловалась в Роскомнадзор, что «Яндекс» выдает ссылки на два заблокированных в 2016 году сайта — RuTracker и «Либрусек».
АЗАПИ потребовала оштрафовать поисковик за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Согласно поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, вступившим в силу в сентябре, за это для юридических лиц предусматривается штраф до 700 тысяч рублей.
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