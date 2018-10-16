На Украине разбился Су-27. Погибли украинский и американский пилоты
15:09, 16 октября 2018
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Обновление: На борту Су-27 находились украинский пилот и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США, оба они погибли. Такое сообщение опубликовал Генштаб вооруженных сил Украины. Вскоре он без объяснения причин убрал информацию о национальности погибших, но не выпустил никаких опровержений. Такое же сообщение сначала опубликовала, а потом удалила военная прокуратура Украины.
В Винницкой области разбился самолет Су-27 вооруженных сил Украины.
Самолет, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, упал в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) «в ходе выполнения учебно-боевого полета».
Начата поисково-спасательная операция. Экипаж Су-27 в зависимости от модификации самолета может состоять из одного или двух пилотов. Сколько человек находилось на борту разбившегося в Винницкой области самолета, пока не уточняется.
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