Минюст предложил досрочно освобождать из колоний беременных женщин

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, в котором предложило освобождать раньше срока осужденных беременных женщин и женщин, у которых есть дети до трех лет, живущие в домах ребенка при колониях. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект примут, женщины смогут освободиться условно-досрочно, отбыв четверть срока наказания, назначенного за . Минюст предлагает заменять неотбытый срок на более мягкое наказание.