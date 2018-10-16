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Минюст предложил досрочно освобождать из колоний беременных женщин

Правительство России
06:39, 16 октября 2018
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Министерство юстиции РФ разработало законопроект, в котором предложило освобождать раньше срока осужденных беременных женщин и женщин, у которых есть дети до трех лет, живущие в домах ребенка при колониях. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект примут, женщины смогут освободиться условно-досрочно, отбыв четверть срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Минюст предлагает заменять неотбытый срок на более мягкое наказание.

По данным ФСИН на 1 октября 2018 года, в колониях России находились 37 тысяч женщин. В 13 домах ребенка при колониях проживали 478 детей в возрасте до трех лет. Ежегодно в российские колонии попадают 1,5-1,7 тысячи беременных женщин.
Сейчас люди, осужденные за преступления небольшой тяжести, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отбыв не менее одной трети срока наказания.

Как живут в женских колониях

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