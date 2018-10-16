«Коммерсант» сообщил о планах вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область

Московский мусор планируется по железной дороге вывозить в другие регионы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Пилотный проект может быть реализован в Архангельской области.

По данным издания, первый объект предполагается построить на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. Проект собираются представить 18 октября на совещании областного правительства.

Представители властей региона, отмечает «Коммерсант», подтверждают, что речь идет об объекте для утилизации мусора, но не уточняют, откуда будут поступать отходы и кто будет инвестором строительства.