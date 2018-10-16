«Коммерсант» сообщил о планах вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область
Московский мусор планируется по железной дороге вывозить в другие регионы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Пилотный проект может быть реализован в Архангельской области.
По данным издания, первый объект предполагается построить на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. Проект собираются представить 18 октября на совещании областного правительства.
Представители властей региона, отмечает «Коммерсант», подтверждают, что речь идет об объекте для утилизации мусора, но не уточняют, откуда будут поступать отходы и кто будет инвестором строительства.
Идея вывоза мусора по железной дороге из Москвы в другие регионы, по данным источников «Коммерсанта», принадлежит московской мэрии. О существовании такого проекта ранее сообщали источники издания в Минприроды.
В Архангельской области еще в конце августе начались акции протеста против полигона, на который, по неофициальным данным, планируют свозить мусор из Москвы. Поводом для них стала опубликованная в соцсетях служебная телеграмма, в которой говорилось, что первая партия отходов прибудет из Москвы в ближайшие несколько дней.
В Подмосковье за последние годы закрылись несколько мусорных полигонов, принимавших отходы из Москвы. Жители Московской области требуют закрыть некоторые пока работающие полигоны (например, «Ядрово» в Волоколамском районе) и протестуют против строительства новых. В соседних с Подмосковьем областях жители также выходили на акции протеста, утверждая, что московский мусор планируют везти в их регионы.