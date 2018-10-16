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Андрей Турчак уехал молиться на Афон перед тем, как РПЦ запретила такие паломничества

Дождь
12:15, 16 октября 2018
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Евгений Ревенко уехали молиться на гору Афон, сообщил «Дождь» со ссылкой на источники.

Турчак уехал до того, как Русская православная церковь 15 октября разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и, в частности, запретила православным из России молиться на Афоне. 14 октября в инстаграме Турчака появилась фотография с Афона.

Турчак ежегодно ездит на гору Афон, сообщили в пресс-службе «Единой России», отметив, что сейчас праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В партии говорят, что Турчак будет отсутствовать одну неделю.

Когда уехал Евгений Ревенко, неизвестно. В думской фракции «Единой России» сообщили, что он взял отпуск за свой счет на 16 и 17 октября. 

15 октября Русская православная церковь объявила о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. РПЦ составила список храмов, где нельзя молиться православным из России. В частности, это храмы в Турции, в том числе все в Стамбуле, и в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, крупнейшим из которых считается Родос.
В РПЦ говорили, что гора Афон тоже закрыта для православных из России. Однако в отделе внешних церковных связей Московского патриархата отметили, что православные могут поклоняться святыням в Афоне, несмотря на разрыв отношений.
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