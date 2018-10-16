Чиновник Денис Пак заявил об отсутствии претензий к Павлу Мамаеву
Чиновник Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим по уголовному делу против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, на очной ставке заявил, что у него нет претензий к Мамаеву, сообщил адвокат последнего.
«Пак сказал, что к избиению он [Мамаев] не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал», — заявил защитник.
Двум другим пострадавшим в драках — чиновнику Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку — Мамаев принес извинения и предложил официальное примирение с выплатой компенсации.
Обновление. Адвокат Пака Наталья Шатихина подтвердила, что у чиновника нет претензий к Мамаеву.
Мамаев имеет статус подозреваемого в хулиганстве по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (статья 116 УК РФ). Он находится под арестом с 11 октября.
Вместе с Мамаевым арестованы Кокорин, его брат, а также их друг Александр Протасовицкий. На опубликованной видеозаписи конфликта с Паком видно, что стулом чиновника бьет Кокорин.