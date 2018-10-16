Чиновник Денис Пак заявил об отсутствии претензий к Павлу Мамаеву

Чиновник Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим по уголовному Павла Мамаева и Александра Кокорина, на очной ставке заявил, что у него нет претензий к Мамаеву, сообщил адвокат последнего.

«Пак сказал, что к избиению он [Мамаев] не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал», — заявил защитник.

Двум другим пострадавшим в драках — чиновнику Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку — Мамаев принес извинения и предложил официальное примирение с выплатой компенсации.

Обновление. Адвокат Пака Наталья Шатихина подтвердила, что у чиновника нет претензий к Мамаеву.