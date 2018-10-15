Во втором туре выборов главы Хакасии примет участие один кандидат

Кандидат на пост главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар объявил, что прекращает участие в предвыборной кампании. Он также отозвал свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Таким образом, как сообщили ТАСС в избиркоме республики, второй тур выборов главы региона вновь будет перенесен и состоится 11 ноября. При этом жители Хакасии будут голосовать лишь по одной кандидатуре — Валентина Коновалова. Для победы коммунисту будет необходимо получить более 50% голосов избирателей.

Коновалов уже подтвердил, что продолжит свое участие в выборах главы республики.