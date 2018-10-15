В Москве у посетителя кафе украли чемодан лапши быстрого приготовления

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о краже после того, как у мужчины украли из кафе чемодан, полностью заполненный упаковками лапши быстрого приготовления «Доширак» и «Роллтон». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Мужчину обокрали вечером 14 октября, когда он ужинал недалеко от Казанского вокзала. Кроме чемодана у него похитили сумку с вещами. Общий ущерб потерпевший оценил в почти 11 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали по подозрению в краже уроженца Самарской области. Его отпустили под подписку о невыезде. Вернули ли полицейские украденную лапшу владельцу, не сообщается.