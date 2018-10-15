В Казани в офисном центре произошел взрыв. Пострадал глава еврейской общины Татарстана

Казанский предприниматель, глава еврейской общины Татарстана Михаил Скоблионок и его помощница получили ожоги и травмы глаз после взрыва в офисном центре в Казани, сообщает пресс-служба СКР.

Взрыв произошел утром 15 октября, когда один из сотрудников офиса попытался открыть доставленную посылку, сказали «Интерфаксу» в МВД. Телеграм-канал Mash в свою очередь сообщил, что бомба находилась в письменном столе предпринимателя. Издание «Реальное время» утверждает, что взрыв произошел возле офиса.

СК возбудил дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Следователи считают, что покушение совершили из-за коммерческой деятельности потерпевшего.