Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

В Казани в офисном центре произошел взрыв. Пострадал глава еврейской общины Татарстана

Следственное управление СК РФ по республике Татарстан
09:11, 15 октября 2018
Надежный источник

Казанский предприниматель, глава еврейской общины Татарстана Михаил Скоблионок и его помощница получили ожоги и травмы глаз после взрыва в офисном центре в Казани, сообщает пресс-служба СКР.

Взрыв произошел утром 15 октября, когда один из сотрудников офиса попытался открыть доставленную посылку, сказали «Интерфаксу» в МВД. Телеграм-канал Mash в свою очередь сообщил, что бомба находилась в письменном столе предпринимателя. Издание «Реальное время» утверждает, что взрыв произошел возле офиса.

СК возбудил дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Следователи считают, что покушение совершили из-за коммерческой деятельности потерпевшего.

новости

Алексей Навальный на свободе после 50 суток ареста. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы