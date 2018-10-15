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Путин разрешил использовать мигалки на автозаках

Официальный интернет-портал правовой информации
08:19, 15 октября 2018
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил использовать сирены и проблесковые маячки на автомобилях для перевозки заключенных. Текст указа опубликован 15 октября на официальном портале правовой информации.

ФСИН включили в список ведомств, чей транспорт могут оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Указ президента вступил в силу в день подписания, 13 октября.

Сирены и проблесковые маячки разрешено использовать на автомобилях ведомств и служб, которые выполняют действия по защите жизни и здоровья граждан. Это пожарная охрана, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы, военная автоинспекция, военная полиция, Росгвардия, Следственный комитет.
Также мигалки могут устанавливать на ограниченное число автомобилей администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры, Службы внешней разведки и ряда других государственных органов. Больше всего автомобилей с мигалками у ФСБ — более 200.
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