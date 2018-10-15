Путин разрешил использовать мигалки на автозаках

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил использовать сирены и проблесковые маячки на автомобилях для перевозки заключенных. Текст указа опубликован 15 октября на официальном портале правовой информации.

ФСИН включили в список ведомств, чей транспорт могут оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Указ президента вступил в силу в день подписания, 13 октября.