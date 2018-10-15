Путин разрешил использовать мигалки на автозаках
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил использовать сирены и проблесковые маячки на автомобилях для перевозки заключенных. Текст указа опубликован 15 октября на официальном портале правовой информации.
ФСИН включили в список ведомств, чей транспорт могут оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Указ президента вступил в силу в день подписания, 13 октября.
Сирены и проблесковые маячки разрешено использовать на автомобилях ведомств и служб, которые выполняют действия по защите жизни и здоровья граждан. Это пожарная охрана, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы, военная автоинспекция, военная полиция, Росгвардия, Следственный комитет.
Также мигалки могут устанавливать на ограниченное число автомобилей администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры, Службы внешней разведки и ряда других государственных органов. Больше всего автомобилей с мигалками у ФСБ — более 200.