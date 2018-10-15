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Книгоиздатели потребовали оштрафовать «Яндекс» за ссылки на пиратские сайты

Коммерсант
06:58, 15 октября 2018
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы книжных издательств, попросила оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на два заблокированных сайта — RuTracker и «Либрусек». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора АЗАПИ Максима Рябыко.

По его словам, АЗАПИ 12 октября направила в Роскомнадзор жалобу на нарушение «Яндексом» антипиратского законодательства. В жалобе указано, что при поиске «зеркал» заблокированных сайтов RuTracker и «Либрусек» поисковик в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные сайты.

По словам Рябыко, жалоба АЗАПИ стала первым официальным обращением в Роскомнадзор после того, как в сентябре вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, позволяющие штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты. По этим поправкам максимальный штраф для юридических лиц составляет 700 тысяч рублей.

В августе ряд телеканалов холдинга «Газпром-медиа» подал в суд на «Яндекс», заявив, что поисковик показывал в выдаче пиратские ресурсы, где размещен контент медиахолдинга. По требованию суда в рамках обеспечительных мер «Яндекс» ограничил доступ к ссылкам с пиратским контентом.

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