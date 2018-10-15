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Эквадор составил правила поведения для Джулиана Ассанжа. Он должен сам убирать за котом и оплачивать услуги прачечной

Codigo Vidrio
19:41, 15 октября 2018
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Эквадор составил для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа новый регламент поведения на территории посольства страны в Лондоне. Правила, которые действуют с 13 октября, попали в распоряжение издания Codigo Vidrio. 

Правила запрещают Ассанжу одновременно принимать более трех гостей; каждый посетитель также должен заранее послать запрос по электронной почте. Ассанж не может делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательства в дела других государств под угрозой лишения статуса беженца.

Посольство также более не будет оплачивать расходы Ассанжа на питание, медицину и прачечную, оставив за собой только оплату коммунальных услуг. Ассанж может выходить в интернет с собственных устройств, а использование компьютеров дипмиссии им возможно только в крайних случаях.

Отдельно в правилах прописана необходимость соблюдения Ассанжем и его гостями чистоты и правил гигиены: в частности, основатель WikiLeaks должен сам кормить своего кота и убирать за ним. В противном случае, говорится в документе, животное могут передать в приют. 

Правительство Эквадора, пришедшее к власти в 2017 году, взяло курс на улучшение отношений с США и Великобританией; из-за этого новое руководство публично называет ситуацию с Ассанжем «проблемой». Летом 2018 года СМИ писали, что Эквадор и Великобритания близки к соглашению о выдаче основателя WikiLeaks.

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