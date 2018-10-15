Эквадор составил правила поведения для Джулиана Ассанжа. Он должен сам убирать за котом и оплачивать услуги прачечной

Эквадор составил для основателя WikiLeaks новый регламент поведения на территории посольства страны в Лондоне. Правила, которые действуют с 13 октября, попали в распоряжение издания Codigo Vidrio.

Правила запрещают Ассанжу одновременно принимать более трех гостей; каждый посетитель также должен заранее послать запрос по электронной почте. Ассанж не может делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательства в дела других государств под угрозой лишения статуса беженца.

Посольство также более не будет оплачивать расходы Ассанжа на питание, медицину и прачечную, оставив за собой только оплату коммунальных услуг. Ассанж может выходить в интернет с собственных устройств, а использование компьютеров дипмиссии им возможно только в крайних случаях.

Отдельно в правилах прописана необходимость соблюдения Ассанжем и его гостями чистоты и правил гигиены: в частности, основатель WikiLeaks должен сам кормить своего кота и убирать за ним. В противном случае, говорится в документе, животное могут передать в приют.