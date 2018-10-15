Бывший мэр Махачкалы получил четыре года колонии

Также решением суда Мусаеву запрещено в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы.

Суд в Махачкале приговорил к четырем годам колонии бывшего мэра города Мусу Мусаева по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников.

Муса Мусаев был мэром Махачкалы с октября 2015 года по январь 2018 года. 19 января его задержали, а через неделю отстранили от должности по решению суда.

Мусаев обвинялся в незаконном выделении пяти земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров в 2016-2017 годах. Ущерб от его действий оценен в 48 миллионов рублей. Он признал вину.