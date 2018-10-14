Минпромторг предложил разрешить в России выращивать опийный мак для медицинских целей
Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, разрешающий выращивать в России наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств. Речь идет в первую очередь о компонентах для опиоидных обезболивающих.
Документ, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство.
Законопроект, в частности, предполагает, что на культивирование наркосодержащих растений для использования в медицине и ветеринарии будут распространены действующие нормы законодательства, касающиеся выращивания таких растений в научных, учебных целях и экспертной деятельности.
В настоящий момент в России все сырье для производства наркотических лекарств — импортное.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, в первую очередь опийного мака, закроет потребности в сырье на 80%.
12 октября глава Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, что Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. В Минпромторге сказали, что не располагают такой информацией.
В апреле 2017 года Минпромторг уже сообщал о подготовке законопроекта, разрешающего выращивать наркосодержащие растения как сырье для лекарств. Идет ли речь об этом же документе, не уточняется.