Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Минпромторг предложил разрешить в России выращивать опийный мак для медицинских целей

ТАСС
11:24, 14 октября 2018
Надежный источник

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, разрешающий выращивать в России наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств. Речь идет в первую очередь о компонентах для опиоидных обезболивающих.

Документ, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство.

Законопроект, в частности, предполагает, что на культивирование наркосодержащих растений для использования в медицине и ветеринарии будут распространены действующие нормы законодательства, касающиеся выращивания таких растений в научных, учебных целях и экспертной деятельности.

В настоящий момент в России все сырье для производства наркотических лекарств — импортное.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, в первую очередь опийного мака, закроет потребности в сырье на 80%.
12 октября глава Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, что Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. В Минпромторге сказали, что не располагают такой информацией.
В апреле 2017 года Минпромторг уже сообщал о подготовке законопроекта, разрешающего выращивать наркосодержащие растения как сырье для лекарств. Идет ли речь об этом же документе, не уточняется.
новости

Алексей Навальный на свободе после 50 суток ареста. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
«Некоторых женщин мы всю жизнь продолжаем считать своими». Обсуждаем мужской (?) взгляд на вещи
47 минут
Сборник

Наши партнерские материалы