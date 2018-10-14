Китай завершил строительство своей части моста через Амур. Россия строит три пролета уже четыре года

Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур, который свяжет Нижнеленинское (Еврейская автономная область) и Тунцзян (провинция Хэйлунцзян).

Общая длина моста 2215 метров, из которых 1886 метров расположены на территории КНР. Китайская сторона отвечала за строительство 17 пролетов. Работы были начаты в феврале 2014 года. Почти полностью китайская часть моста была готова в 2016 году.

Оставшиеся три пролета моста должна построить Россия. Фактически она приступила к строительству лишь в 2016 году. По состоянию на середину октября, строительство со стороны России не завершено, хотя в начале октября две части моста — российская и китайская — сомкнулись.