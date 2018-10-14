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Китай завершил строительство своей части моста через Амур. Россия строит три пролета уже четыре года

Синьхуа
12:11, 14 октября 2018
Надежный источник

Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур, который свяжет Нижнеленинское (Еврейская автономная область) и Тунцзян (провинция Хэйлунцзян).

Общая длина моста 2215 метров, из которых 1886 метров расположены на территории КНР. Китайская сторона отвечала за строительство 17 пролетов. Работы были начаты в феврале 2014 года. Почти полностью китайская часть моста была готова в 2016 году.

Оставшиеся три пролета моста должна построить Россия. Фактически она приступила к строительству лишь в 2016 году. По состоянию на середину октября, строительство со стороны России не завершено, хотя в начале октября две части моста — российская и китайская — сомкнулись.

Мост между Нижнеленинским и Тунцзяном станет первым железнодорожным мостом, связывающим Россию и Китай. Предполагается, что по нему смогут провозить до 21 миллиона тонн грузов в год.
Первоначально планировалось, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2018 году. Однако сроки по разным причинам сдвигались, в частности, сообщалось о забастовке строителей российской части моста из-за задержки зарплат. По последним данным, мост планируется сдать в середине 2019 года.
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