Иркутский студент-анархист рассказал о попытке спецслужб завербовать его

Студент Иркутского государственного университета (ИГУ) Артем Яковлев заявил, что сотрудники одной из российских спецслужб угрожали ему и пытались завербовать. Яковлев записал видеообращение и рассказал о произошедшем «ОВД-Инфо».

В частности студент, называющий себя анархистом, сообщил, что его через деканат вызвали на беседу 9 октября с советником по безопасности ректора. В кабинет, по словам Яковлева, вошли двое мужчин, заявивших, что они «не , а гораздо серьезнее».

Сотрудники спецслужб (предположительно, ФСБ) сначала спросили у студента о его взглядах, увлечениях и планах на жизнь, а затем стали задавать вопросы о соратниках-анархистах и предложили сотрудничество

По словам Яковлева, после того, как он отказался, ему начали угрожать проблемами с учебой и отправкой в армию в «очень замечательную» часть.

В итоге, рассказал студент, он согласился на сотрудничество. Следующую встречу ему назначили на 15 октября, а до этого предложили восстановить связи с членами Движения иркутских анархистов (ДИАна), из которого он вышел.

Объясняя причины, по которым он решил записать видеообращение, Яковлев заявил, что опасается за свою жизнь и жизни родных и близких.