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В Гималаях в результате снежной бури погибли восемь альпинистов

BBC News
07:54, 13 октября 2018
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В Непале в результате снежной бури на горе Гурья Химал 12 октября погибли по меньшей мере восемь альпинистов.

Среди погибших были четверо граждан Южной Кореи и четверо непальцев, которые были гидами. Тело еще одного корейского альпиниста пока найти не удалось, заявили в полиции.

Предполагается, что среди погибших был альпинист Ким Чан Хо, установивший в 2013 году рекорд по скорости восхождения на 14 самых высоких вершин мира без дополнительного кислорода, пишет AFP.

Альпинисты погибли в лагере на высоте 3500 метров, где они с начала октября ждали улучшения погоды. «Мы полагаем, что причиной была буря, потому что деревья и палатки оказались поломаны», — заявили в полиции. The Himalayan Times пишет, что за бурей последовал оползень.

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