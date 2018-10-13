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Тьерри Анри стал главным тренером «Монако». Летом в этот клуб перешел Александр Головин

BBC News
11:02, 13 октября 2018
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Французский футболист Тьерри Анри стал главным тренером клуба «Монако», куда летом 2018 года перешел россиянин Александр Головин.

Это будет первая работа в качестве главного тренера для 41-летнего Анри, который закончил карьеру в 2014 году и с 2016-го работал в тренерском штабе сборной Бельгии. Анри, начавший в «Монако» профессиональную карьеру в 1997 году, назвал это «судьбой».

С 2014 года «Монако» руководил португальский тренер Леонарду Жардим; под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции в 2017 году и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а в 2018-м занял второе место в чемпионате. Жардима уволили в октябре после крайне неудачного начала сезона (одна победа, три ничьи, пять поражений в чемпионате Франции).

В июле в «Монако» перешел 22-летний игрок московского ЦСКА Александр Головин. Сумма трансфера составила рекордные для российских футболистов 30 миллионов евро. В августе он получил травму и после этого лишь четыре раза выходил на поле в официальных матчах и отдал одну результативную передачу.

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