Тьерри Анри стал главным тренером «Монако». Летом в этот клуб перешел Александр Головин

Французский футболист Тьерри Анри стал главным тренером клуба «Монако», куда летом 2018 года перешел россиянин Александр Головин.

Это будет первая работа в качестве главного тренера для 41-летнего Анри, который закончил карьеру в 2014 году и с 2016-го работал в тренерском штабе сборной Бельгии. Анри, начавший в «Монако» профессиональную карьеру в 1997 году, назвал это «судьбой».

С 2014 года «Монако» руководил португальский тренер Леонарду Жардим; под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции в 2017 году и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а в 2018-м занял второе место в чемпионате. Жардима уволили в октябре после крайне неудачного начала сезона (одна победа, три ничьи, пять поражений в чемпионате Франции).