Sabah: запись убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии была сделана на его Apple Watch

Звуки допроса и убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле были записаны на его часы Apple Watch, сообщает Reuters со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Предполагается, что журналист включил запись перед тем, как войти в здание. После его смерти саудовские спецслужбы якобы попытались удалить файлы, но полностью им этого сделать не удалось.

Как следует из сообщения, часы Хашкаджи синхронизировались с его айфоном, который он оставил своей невесте перед визитом в консульство; благодаря этому запись якобы оказалась в распоряжении следствия.

IT-эксперты по ряду причин сомневаются, отмечает Reuters, что Apple Watch Джамаля Хашкаджи могли загрузить запись в облачный сервис, когда он находился в консульстве, или синхронизироваться с его айфоном.