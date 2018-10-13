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Sabah: запись убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии была сделана на его Apple Watch

Reuters
16:09, 13 октября 2018
Требует подтверждения

Звуки допроса и убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле были записаны на его часы Apple Watch, сообщает Reuters со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Предполагается, что журналист включил запись перед тем, как войти в здание. После его смерти саудовские спецслужбы якобы попытались удалить файлы, но полностью им этого сделать не удалось.

Как следует из сообщения, часы Хашкаджи синхронизировались с его айфоном, который он оставил своей невесте перед визитом в консульство; благодаря этому запись якобы оказалась в распоряжении следствия.

IT-эксперты по ряду причин сомневаются, отмечает Reuters, что Apple Watch Джамаля Хашкаджи могли загрузить запись в облачный сервис, когда он находился в консульстве, или синхронизироваться с его айфоном.

Ранее The Washington Post писала, что Турция заявила США о наличии аудио- и видеозаписей из консульства, подтверждающих факт расправы над журналистом. Как они были сделаны, не раскрывалось.
Президент США Дональд Трамп пообещал «жестоко наказать» Саудовскую Аравию, если выяснится, что журналист был убит.
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