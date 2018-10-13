«Репертуар самого известного артиста должен отвечать специфике региона». Кадыров объявил о примирении Тимати и Хабиба Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что между бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати, которые конфликтовали из-за , «достигнуто взаимопонимание».

«Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать», — написал Кадыров .

Нурмагомедов же, по словам главы Чечни, «и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах». Тимати перепостил запись Кадырова со словами «Ахмат сила, Хабиб сила, Дагестан до встречи».