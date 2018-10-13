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«Репертуар самого известного артиста должен отвечать специфике региона». Кадыров объявил о примирении Тимати и Хабиба Нурмагомедова

Рамзан Кадыров
07:00, 13 октября 2018
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что между бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати, которые конфликтовали из-за отмены концертов в Дагестане, «достигнуто взаимопонимание».

«Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать», — написал Кадыров в инстаграме.

Нурмагомедов же, по словам главы Чечни, «и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах». Тимати перепостил запись Кадырова со словами «Ахмат сила, Хабиб сила, Дагестан до встречи».

Конфликт Хабиба Нурмагомедова и Тимати

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