«Медиазона»: в Мытищах силовики на несколько часов задержали около сотни мусульман на выходе из мечети

В подмосковных Мытищах 12 октября силовики задержали на несколько часов около сотни мусульман на выходе из мечети, расположенной в частном секторе. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на очевидца по имени Магомед Хабибибиров.

По его словам, силовики объяснили свое появление жалобой на массовое скопление людей. Первые два-три часа ничего не происходило; затем задержанных посадили в автобусы, чтобы отвезти в полицию (произошло ли это в итоге, из заметки неясно). В итоге всех отпустили без составления протоколов.

«Мы и следователям позвонили, и в прокуратуру позвонили, ни один человек не решил нам помочь, не приехал. А мы, как мешки картошки, были загружены в автобусы и выгружены из автобуса», — заявил Хабибибиров.

В полиции эту информацию пока не прокомментировали.