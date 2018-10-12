В Саратове депутат предложил министру труда пожить на прожиточный минимум пенсионера. Она отказалась из-за «статуса министра»

В Саратовской области министр труда и занятости Наталья Соколова отказалась от предложения депутата Николая Бондаренко ради эксперимента пожить на прожиточный минимум пенсионера, сославшись на «статус министра» и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность».

Как пишет «Свободные новости», Бондаренко и Соколова поспорили 10 октября после обсуждения прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год, который предлагается установить на уровне 8278 рублей.

Бондаренко настаивал, что «при таких деньгах нельзя питаться здорово» и предложил провести эксперимент, чтобы «доказать населению», что они «готовы на своей шкуре прочувствовать». Министр отказалась, но предложила составить для депутата «сбалансированное, но диетическое меню».

Видео опубликовал сайт «Общественное мнение». Бондаренко, который ведет блог на ютьюбе, также снимал происходящее на видео, но Соколова попросила его не публиковать их «не совсем рабочий диалог».