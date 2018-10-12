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Таксист, сбивший пешеходов в Москве, получил полтора года принудительных работ

ТАСС
21:50, 11 октября 2018
Надежный источник

Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ таксиста из Киргизии Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Также Анарбека на три года лишили права управлять транспортными средствами. Кроме того, он должен будет заплатить 500 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении таксиста в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину.

В июне Чынгыз Анарбек въехал в толпу прохожих на Ильинке в центре Москвы. В результате пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики и одна — Украины. Таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали прохожие.
В отношении Анарбека возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он заявил, что что перед аварией «не спал два дня и перепутал педали газа и тормоза»

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