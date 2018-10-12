На Урале бывшего сотрудника МЧС осудили пожизненно за восемь изнасилований и три убийства

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению 35-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина, признав его виновным в восьми изнасилованиях и трех убийствах, сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Бывший сотрудник МЧС будет сидеть в колонии особого режима. По решению суда он должен выплатить компенсацию в два миллиона рублей матери одной из убитых им женщин.

Алексея Фалькина обвинили в изнасилованиях и убийствах, совершенных в 2004-2017 годах. Жертвами изнасилований, в частности, стали две несовершеннолетние девушки. Следователи продолжают расследовать еще три преступления, в которых подозревают Фалькина.

В 2013 году Фалькина осудили за изнасилование, приговорив к трем годам и восьми месяцам колонии. Спустя два года он освободился условно-досрочно.