Власти Москвы отберут у «Дома-2» еще один дом
Департамент городского имущества Москвы изымет дом, использующийся для съемок реалити-шоу «Дом-2», для строительства дороги из Саларьево в деревню Марьино в Новой Москве.
Как отмечается в соответствующем указе, речь идет о нежилом строении площадью 72 квадратных метра.
Обновление. Мэрия Москвы подчеркнула, что в новом указе не идет речи об изъятии нового участка. Дом находится внутри участка, об изъятии которого сообщалось в августе.
В августе мэрия объявила об изъятии у «Дома-2» земельного участка площадью 1,6 гектара, а также четырех прилегающих к нему построек. Чиновники обещали в течение двух месяцев предоставить шоу новую площадку для съемок.