Власти Москвы отберут у «Дома-2» еще один дом

Департамент городского имущества Москвы изымет дом, использующийся для съемок реалити-шоу «Дом-2», для строительства дороги из Саларьево в деревню Марьино в Новой Москве.

В августе мэрия объявила об изъятии у «Дома-2» земельного участка площадью 1,6 гектара, а также четырех прилегающих к нему построек. Чиновники обещали в течение двух месяцев предоставить шоу новую площадку для съемок.