Группа компаний «Кэшбери» приостановила работу. ЦБ назвал ее финансовой пирамидой

Группа компаний «Кэшбери» приостановила деятельность до 1 ноября. Соответствующее заявление председателя правления «Кэшбери» Артура Варданяна, опубликовано в ютьюб-канале компании.

По словам Варданяна, компания «уходит на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». На этот период будет заблокирован ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы.

Варданян подчеркнул, что речь идет о временных трудностях, добавив, что «Кэшбери» столкнулась со «шквалом грязи и негатива» со стороны СМИ и попытками шантажа партнеров и запугивания руководства.