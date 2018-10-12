Группа компаний «Кэшбери» приостановила работу. ЦБ назвал ее финансовой пирамидой
Группа компаний «Кэшбери» приостановила деятельность до 1 ноября. Соответствующее заявление председателя правления «Кэшбери» Артура Варданяна, опубликовано в ютьюб-канале компании.
По словам Варданяна, компания «уходит на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». На этот период будет заблокирован ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы.
Варданян подчеркнул, что речь идет о временных трудностях, добавив, что «Кэшбери» столкнулась со «шквалом грязи и негатива» со стороны СМИ и попытками шантажа партнеров и запугивания руководства.
В конце сентября ЦБ России объявил, что обнаружил у «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и передал соответствующие материалы правоохранительным органам.
«Кэшбери», по мнению регулятора, использует принципы сетевого маркетинга, обещая при этом завышенный доход, и предлагают финансовые услуги без необходимой для этого лицензии.
Потенциальный ущерб для клиентов ЦБ оценил примерно в 1 миллиард рублей, подчеркнув, что речь идет об одной из крупнейших финансовых пирамид, выявленных за последнее время.
«Кэшбери» называет себя «местом встречи инвесторов и заемщиков», обещая доходность в сотни процентов годовых (например, до 550% при инвестициях в криптовалюту).