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WSJ: Погибший от удушения соратник Березовского планировал доказать связь «Аэрофлота» со спецслужбами

The Wall Street Journal
21:04, 10 октября 2018
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Соратник Бориса Березовского, бывший замдиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, погибший от удушения, планировал доказать в лондонском суде сотрудничество российской авиакомпании со спецслужбами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

«Аэрофлот» с советских времен использовался спецслужбами для отправки зарплаты агентам по всему миру, а также доставки нелегальных грузов, утверждает WSJ со ссылкой на вдову Александра Литвиненко Марию. Сам Глушков рассказывал «Коммерсанту», что на момент его прихода в «Аэрофлот» в 1996 году в авиакомпании работали около трех тысяч сотрудников ФСБ (всего штат «Аэрофлота» составлял 14 тысяч человек).

WSJ утверждает, что Глушков предложил руководителям «двух главных спецслужб» России самим платить зарплаты в «Аэрофлоте», поскольку они активно пользуются услугами авиакомпании. После этого Глушкову, как сказано в судебных документах, стали поступать угрозы. В частности, начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков обещал ему «оторвать голову» и «посадить в тюрьму», если он «продолжит нарушать права ФСБ». Коржаков опроверг заявление Глушкова в разговоре с WSJ.

Ка пишет издание, Глушков рассказал друзьям о планах доказать связь «Аэрофлота» со спецслужбами в лондонском суде. Он был найден мертвым незадолго до предварительного судебного заседания по своему иску.

Николай Глушков был назначен замдиректора «Аэрофлота» в 1996 году; на тот момент компанию частично контролировал Борис Березовский. В 1999-м Глушков стал фигурантом уголовного дела о хищениях в «Аэрофлоте». Он провел четыре года в СИЗО и был отпущен. В 2006 году он уехал в Великобританию.
Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне в марте 2018 года. Посмертное обследование показало, что он умер от удушения. Первоначально полиция рассматривала версию самоубийства, но позже заявила, что ведет расследование по статье об убийстве.

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