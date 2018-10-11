WSJ: Погибший от удушения соратник Березовского планировал доказать связь «Аэрофлота» со спецслужбами

Соратник Бориса Березовского, бывший замдиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, погибший от удушения, планировал доказать в лондонском суде сотрудничество российской авиакомпании со спецслужбами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

«Аэрофлот» с советских времен использовался спецслужбами для отправки зарплаты агентам по всему миру, а также доставки нелегальных грузов, утверждает WSJ со ссылкой на вдову Марию. Сам Глушков рассказывал «Коммерсанту», что на момент его прихода в «Аэрофлот» в 1996 году в авиакомпании работали около трех тысяч сотрудников ФСБ (всего штат «Аэрофлота» составлял 14 тысяч человек).

WSJ утверждает, что Глушков предложил руководителям «двух главных спецслужб» России самим платить зарплаты в «Аэрофлоте», поскольку они активно пользуются услугами авиакомпании. После этого Глушкову, как сказано в судебных документах, стали поступать угрозы. В частности, начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков обещал ему «оторвать голову» и «посадить в тюрьму», если он «продолжит нарушать права ФСБ». Коржаков опроверг заявление Глушкова в разговоре с WSJ.

Ка пишет издание, Глушков рассказал друзьям о планах доказать связь «Аэрофлота» со спецслужбами в лондонском суде. Он был найден мертвым незадолго до предварительного судебного заседания по своему иску.