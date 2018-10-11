В пермском арт-объекте «Счастье не за горами» слово «счастье» заменили на «смерть»
Вандалы испортили известный арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной в Перми. Как сообщает издание 59.ru, в ночь на 11 октября в первом слове инсталляции заменили и добавили часть букв, изменив слово «счастье» на «смерть».
«Смерть не за горами»: в Перми вандалы испортили известный арт-объект на набережнойhttps://t.co/EyuTxOIxqG pic.twitter.com/QYMpqpgmg7— 59.ru (@59ru) October 11, 2018
Вандалы наклеили буквы «М» и «Р» поверх старых букв, чтобы получилось слово «смерть». Новые буквы тоже из фанеры, но она очень тонкая, — передает с места происшествия корреспондент 59.ru. — Некоторые буквы просто оторвали и оставили лишь железный каркас, некоторые буквы закрасили белым цветом. Сейчас арт-объект перекрывают большим баннером «Россия — моя история».