В Чувашии микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли 12 человек

Интерфакс
17:45, 11 октября 2018
Надежный источник

В Чувашии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек, еще семь пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Чувашии.

ДТП произошло в Чебоксарском районе около 19:10 по Москве. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.

По последним данным, в результате ДТП погибли 12 пассажиров микроавтобуса. Еще семь человек госпитализированы, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости. ТАСС пишет о восьми пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. По информации агентства, водители микроавтобуса и грузовика выжили.

новости

«Быстро мы прилетели». Цитата из переговоров с экипажем «Союза»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы