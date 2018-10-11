Убитая в Подмосковье следователь МВД занималась делом кибермошенников, похищавших бонусные мили «Аэрофлота»
Следователь МВД Евгения Шишкина, застреленная 10 октября в Подмосковье, последние полтора года занималась масштабным уголовным делом организованного киберпреступного сообщества, специализировавшегося на краже бонусных миль «Аэрофлота». Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, группировка мошенников численностью около двух десятков человек занималась рассылкой СМС-сообщений участникам программы лояльности авиакомпании, получала доступ к их личным кабинетам и затем продавала их бонусы в профильных интернет-сообществах.
За угрозами, поступавшими следователю незадолго до убийства, могли стоять члены именно этой группировки, добавляет «Коммерсант».
Начатое госпожой Шишкиной расследование, по данным близкого к нему источника «Ъ», продвигалось с большим трудом. Так, например, его участники постоянно спорили, можно ли считать хищением аэрофлотовские мили, строго говоря, не имеющие материальной ценности, и кто в данном случае является потерпевшим — обворованный фактически клиент или авиакомпания — юридический владелец миль.