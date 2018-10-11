Сергей Железняк покинул руководство «Единой России»

Депутат Госдумы Сергей Железняк освобожден от должности заместителя секретаря генерального совета «Единой России». Такое решение было принято на заседании президиума генерального совета «Единой России» в четверг.

Также Железняк сложил обязанности председателя комиссии президиума генсовета этой партии по международной деятельности. Этот пост вместо него займет Андрей Климов.

Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию с поста в руководстве «Единой России» в середине июля.