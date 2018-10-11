Сергей Железняк покинул руководство «Единой России»
Депутат Госдумы Сергей Железняк освобожден от должности заместителя секретаря генерального совета «Единой России». Такое решение было принято на заседании президиума генерального совета «Единой России» в четверг.
Также Железняк сложил обязанности председателя комиссии президиума генсовета этой партии по международной деятельности. Этот пост вместо него займет Андрей Климов.
Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию с поста в руководстве «Единой России» в середине июля.
Решение Железняка уйти в отставку источники связывали с тем, что он был одним из восьми депутатов от «Единой России», которые не присутствовали на заседании, когда Госдума в первом чтении принимала пенсионную реформу.