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Сергей Железняк покинул руководство «Единой России»

Meduza
14:42, 11 октября 2018

Депутат Госдумы Сергей Железняк освобожден от должности заместителя секретаря генерального совета «Единой России». Такое решение было принято на заседании президиума генерального совета «Единой России» в четверг.

Также Железняк сложил обязанности председателя комиссии президиума генсовета этой партии по международной деятельности. Этот пост вместо него займет Андрей Климов.

Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию с поста в руководстве «Единой России» в середине июля.

Решение Железняка уйти в отставку источники связывали с тем, что он был одним из восьми депутатов от «Единой России», которые не присутствовали на заседании, когда Госдума в первом чтении принимала пенсионную реформу.
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