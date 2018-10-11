Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Один из организаторов митинга в Ингушетии сообщил об уголовных делах против лидеров протеста

Дождь
14:14, 11 октября 2018
Надежный источник

В отношении председателя Общегражданского форума Ингушетии Мусы Мальсагова и председателя Совета тейпов Малсага Ужахова, которые участвуют в организации многодневного митинга в Ингушетии, возбуждены уголовные дела. Об этом в эфире «Дождя» заявил председатель движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев.

На уточняющий вопрос о сути уголовного дела он сказал, что речь идет об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ). «В рамках этого дела уже выписаны постановления о проведении обысков у них», — заявил он.

По словам Чемурзиева, о возбуждении дел в отношении организаторов протестов стало известно 10 октября.

Митинг в столице Ингушетии Магасе продолжается с начала октября. Активисты требуют отмены соглашения об установлении границы с Чечней, которое предусматривает закрепление за соседней республикой части территорий, которые в Ингушетии считают своими.

Что происходит в Ингушетии

новости

«Быстро мы прилетели». Цитата из переговоров с экипажем «Союза»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы