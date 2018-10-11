Один из организаторов митинга в Ингушетии сообщил об уголовных делах против лидеров протеста

В отношении председателя Общегражданского форума Ингушетии Мусы Мальсагова и председателя Совета тейпов Малсага Ужахова, которые участвуют в организации многодневного митинга в Ингушетии, возбуждены уголовные дела. Об этом в эфире «Дождя» заявил председатель движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев.

На уточняющий вопрос о сути уголовного дела он сказал, что речь идет об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ). «В рамках этого дела уже выписаны постановления о проведении обысков у них», — заявил он.

По словам Чемурзиева, о возбуждении дел в отношении организаторов протестов стало известно 10 октября.