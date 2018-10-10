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Жительница Саратова с диабетом умерла из-за нехватки льготных лекарств. Минздрав их не закупал и советовал врачам не выписывать рецепты

РИА Новости
08:01, 10 октября 2018
Надежный источник

28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи поликлиники в январе-мае 2018 года отказались выписать ей льготные лекарства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Прокуратура установила, что областной Минздрав заключил контракт на поставку необходимых лекарств только в августе, а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты.

Родственники женщины покупали лекарства за свой счет, но меньше, чем рекомендовали врачи. Из-за этого у нее развилась хроническая почечная недостаточность, сообщил источник РИА Новости. Женщину госпитализировали в состоянии комы в реанимацию, где она скончалась.

После проверки прокуратуры было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Женщина умерла уже после возбуждения дела, поэтому статью могут ужесточить, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.

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