В Нью-Йорке разрешили указывать в свидетельствах о рождении третий пол
Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио подписал законопроект, которым разрешил местным жителям указывать в свидетельстве о рождении третий пол как «X». Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщается на сайте мэра.
Указать третью гендерную категорию смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельствах о рождении только после подтверждения врача о смене пола.
The LGBTQ rights movement was born in NYC. Today, we're making history again in the fight for dignity and respect. https://t.co/TZikDlwGxa— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 9, 2018
Указывать третий пол в свидетельстве о рождении разрешено в четырех штатах — Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Нью-Джерси. В городе Вашингтоне, округ Колумбия, а также в Орегоне, Мэне и Калифорнии разрешены гендерно-нейтральные водительские права.