В Нью-Йорке разрешили указывать в свидетельствах о рождении третий пол

Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио подписал законопроект, которым разрешил местным жителям указывать в свидетельстве о рождении третий пол как «X». Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщается на сайте мэра.

Указать третью гендерную категорию смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельствах о рождении только после подтверждения врача о смене пола.