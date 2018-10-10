В Дагестане пообещали смартфоны самым активным пользователям сервиса для жалоб на экстремизм в интернете

Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана, на сайте которого работает горячая линия для жалоб на экстремистский контент, обещает подарить самым активным пользователям смартфоны Apple и Xiaomi.

Акция идет по меньшей мере с апреля, но СМИ обратили на нее внимание лишь в октябре.

Самый активный пользователь должен получить iPhone SE с объемом памяти 32 гигабайта. Тем, кто займет второе и третье места, обещают соответственно смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi 4a.

Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб на экстремистский контент было отправлено на горячую линию, неизвестно.