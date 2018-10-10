«Мы поддержали президента, и за это ничего не получили». Миронов рассказал о задержках зарплат в «Справедливой России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что у партии есть проблемы с выплатой зарплаты, но «ничего катастрофического здесь нет». Об этом сообщает «Интерфакс».

Миронов связал финансовые трудности с тем, что партия не выдвигала своего кандидата на выборы президента в 2018 году. «Несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила», — сказал лидер эсеров.

«Мы поддержали президента, и за это ничего не получили, КПРФ выдвинула своего „лёлика“ и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 миллионов рублей, а наша партия ничего не получила», — заявил он.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что сотрудники центрального аппарата «Справедливой России» по два-три месяца не получают зарплаты, а региональные отделения сокращают штаты.