Главу компании, поставляющей СК оборудование для взлома телефонов, заподозрили в мошенничестве
Сотрудники главного следственного управления СК России по Москве предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) генеральному директору и владельцу компании Ester Solutions Дмитрию Сатурченко, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Сатурченко обвиняют в поставке Следственному комитету нелицензионного программного обеспечения.
В Ester Solutions подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но заявили, что оно заведено «по факту мошенничества», а не в отношении Сатурченко. Разбирательство, подчеркнули в компании, никак не скажется на ее работе.
Ester Solutions, сообщается на сайте компании, занимается, в числе прочего, «оснащением криминалистических, экспертных, оперативных подразделений и служб безопасности правоохранительных и государственных структур компьютерно-техническими и аналитическими комплексами».
Среди предлагаемой клиентам компании продукции, отмечает РБК, UFED Physical Pro — устройство для извлечения информации из телефонов с операционными системами iOS и Android, которое также позволяет декодировать историю сообщений в мессенджерах и добывать информацию из соцсетей.
По данным СПАРК, с 2014 года Ester Solutions поставило СК оборудование и программное обеспечение на десятки миллионов рублей.