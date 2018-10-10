Главу компании, поставляющей СК оборудование для взлома телефонов, заподозрили в мошенничестве

Сотрудники главного следственного управления СК России по Москве предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) генеральному директору и владельцу компании ​Ester Solutions Дмитрию Сатурченко, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Сатурченко обвиняют в поставке Следственному комитету нелицензионного программного обеспечения.

В Ester Solutions подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но заявили, что оно заведено «по факту мошенничества», а не в отношении Сатурченко. Разбирательство, подчеркнули в компании, никак не скажется на ее работе.